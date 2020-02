FW-EN: Ölspur auf der Dahlerbrücker Straße in Breckerfeld

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 18.02.2020/ Uhrzeit: 07:36 Uhr/ Dauer: ca. 90 Minuten/ Einsatzstelle: Dahlerbrücker Straße, Oststraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Polizei/ Bericht (hb): Zur Beseitigung einer Ölspur auf der Dahlerbrücker und der Oststraße in der Ortslage Branten wurde am Dienstagmorgen der Löschzug Breckerfeld alarmiert. Der aufmerksame Fahrer eines Entsorgungsfahrzeugs hatte die Verunreinigung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Ölspur zog sich von Dahlerbrück hoch bis zur Einfahrt in die Oststraße unterhalb der Wengebergbrücke. Der Verursacher und das defekte Fahrzeug konnten von den Einsatzkräften in der Einfahrt zur Oststraße ermittelt werden. Unter dem Fahrzeug wurde Ölbindemittel verteilt. Die Feuerwehr stellte Warnschilder zur Warnung der anderen Verkehrsteilnehmer auf. Mit der ordnungsgemäßen Reinigung wurde ein Fachunternehmen beauftragt. Der Einsatz endete für die sechs Einsatzkräfte nach rund eineinhalb Stunden. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto:Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

