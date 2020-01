Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Schnitzel sorgt für Brand

Baden-Baden, Oos (ots)

Auf dem Herd zu stark erhitztes Öl sorgte am Sonntagmorgen für einen Einsatz der Feuerwehr und Polizei Baden-Baden in einer Einrichtung in der Ortenaustraße. Nach aktuellem Sachstand hat sich gegen 10:45 Uhr in einem Topf befindliches Bratöl inklusive Schnitzel durch zu starkes Erhitzen entzündet. Aufgrund des zügigen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

/hj

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell