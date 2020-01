Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Fischerbach - Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Fischerbach (ots)

Unbekannte haben mehrere auf der Ellmattenstraße stehende Pkw am Sonntagmorgen zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr beschädigt. Einem Anwohner sind dabei zwei junge Männer aufgefallen, die dort in alkoholisiertem Zustand lautstark unterwegs waren. Das Polizeirevier Haslach bittet in dieser Angelegenheit um sachdienliche Hinweise unter der Tel.-Nr. 07832/975920.

/esm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell