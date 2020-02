Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zaun beschädigt ***Zeugen gesucht***

Neustadt/Westerwald (ots)

In der Zeit vom 22.02.20, 11.00 Uhr bis 24.02.20, 09.10 Uhr wurde in der Hauptstraße, Neustadt/Westerwald ein Gartenzaun beschädigt, indem ein einbetonierter Zaunpfahl, samt Zaun aus der Verankerung gerissen wurde. Da sich die Tatörtlichkeit entlang der Strecke des Karnevalsumzuges befindet, ist nicht auszuschließen, dass sich die Tat am Karnevalssonntag ereignete. Die Polizei sucht Zeugen und bittet Hinweise unter der 02663-98050.

