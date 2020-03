FW-EN: Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 29.02.2020/ Uhrzeit: 17:46 Uhr/ Dauer: ca. 4 Stunden 20 Minuten/ Einsatzstelle: Dahlerbrücker Straße Kreuzung Loher Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde am Samstagabend zur Dahlerbrücker Straße alarmiert. Eine etwa 18 Meter hohe Birke war in einen weiteren Baum gestürzt und drohte, diesen mit auf die Fahrbahn zu reißen. Die Dahlebrücker Straße wurde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Über die Drehleiter wurden zunächst beide Bäume von den Einsatzkräften des Löschzugs Breckerfeld entkront und anschließend unter Zuhilfenahme der Fahrzeug-Seilwinde eines weiteren Großfahrzeugs kontrolliert zu Fall gebracht. Nachdem dann beide Bäume zerkleinert waren und die Fahrbahn gereinigt wurde, konnte diese für den Verkehr wieder freigegeben werden. Der Einsatz endete mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa viereinhalb Stunden. *** Bitte beachten Sie das beigefügte Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

