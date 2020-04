Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Gemeldeter Waldbrand in Waldbauer

Breckerfeld (ots)

Datum: 22.04.2020/ Uhrzeit: 15:00 Uhr/ Dauer: ca. 105 Minuten/ Einsatzstelle: Hagener Gebiet/ Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Bericht (cs): Am Mittwochnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld zu einem Einsatz alarmiert. Es wurde eine starke Rauchentwicklung in einem Waldbereich im Ortsteil Waldbauer gemeldet. Die alarmierten Einheiten Zurstraße und Delle rückten zur Erkundung der Lage aus. Schnell stellte sich heraus, dass sich das Feuer auf Hagener Stadtgebiet befand. Die Feuerwehr Hagen kümmerte sich um die Bekämpfung des Brandes. Ein Fahrzeug aus Breckerfeld blieb vor Ort in Bereitschaft und der Einsatz für die Kameraden endete nach ca. 105 Minuten mit Ankunft am Gerätehaus. Die anderen ehrenamtlichen Kräfte rückten nach der Erkundungsfahrt wieder ein und die Bereitschaft konnte nach ca. 20 Minuten wieder aufgelöst werden.

