Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Autospiegel streift radelndes Kind - Junge stürzt und wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein fahrradfahrender Junge ist am Dienstagmorgen in Murg-Niederhof gestürzt, nachdem er von einem überholenden Auto gestreift worden war. Der 9-jährige verletzte sich leicht. Zum Verkehrsunfall war es kurz nach 08:00 Uhr in der Hotzenwaldstraße gekommen. Eine 20 Jahre alte Autofahrerin überholte den Jungen auf seinem Fahrrad und streifte diesen dabei mit dem Außenspiegel. Der Junge kam nach rechts von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinunter und kam zu Fall. Die Autofahrerin unterhielt sich noch mit dem Jungen, fuhr dann aber weiter. Der Junge ging in die Schule, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Vorsorglich wurde das Kind einem Arzt vorgestellt. Am Nachmittag meldete sich die Fahrerin bei der Mutter des Jungen.

