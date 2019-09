Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Alleinunfall: Zeuge passt stundenlang auf Fahrrad auf

Bad Oeynhausen (ots)

Nach einem Alleinunfall eines Radfahrers vom Montagnachmittag hat ein hilfsbereiter Zeuge mehrere Stunden auf ein hochwertiges Fahrrad aufgepasst. Erst ein Anruf bei der Polizei erlöste den Mann von seiner Aufgabe.

Als der Bad Oeynhausener (49) gegen 15.15 Uhr nach ersten Ermittlungserkenntnissen den Radweg "Am Großen Weserbogen" in Richtung Bad Oeynhausen befuhr, kam ihm ein 52-jähriger Mindener entgegen. Kurz nach dem Passieren kam dieser vom asphaltierten Radweg ab und geriet auf die unbefestigte Grünfläche. Dabei kollidierte er mit einem Baum und stürzte zu Boden. Verständigte Rettungskräfte brachten den Verunfallten ins Krankenhaus Bad Oeynhausen. Auf Bitte des Verletzten verblieb der 49-Jährige am Unfallort und passte auf das hochwertige Fahrrad auf, welches wenig später von Angehörigen des Mindeners abgeholt werden sollte. Als dies auch gegen 18 Uhr noch nicht geschehen war, verständigte der Oeynhausener die Polizei.

Die eintreffende Streifenwagenbesatzung befreite den Mann von seiner Bürde und verbrachte das Rad auf die Wache Bad Oeynhausen, wo es die Angehörigen bis zum Mittwochvormittag noch nicht abholten.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell