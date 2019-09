Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Raser im Industriegebiet unterwegs.

Porta Westfalica (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am Samstagnachmittag ein mutmaßliches Autorennen im Industriegebiet von Barkhausen. Eine Streifenwagenbesatzung der Wache Porta Westfalica traf kurze Zeit später auf zwei junge Autofahrer mit ihren hochmotorisierten Wagen. Gegen sie wurde eine Anzeige wegen Teilnahme an einem Kraftfahrzeugrennen gefertigt. Aufgrund der Gesamtumstände beschlagnahmten die Beamten die Führerscheine der Männer. Da einer noch in Probezeit der ist, dürfte es erhebliche Folgen für ihn haben.

Ersten Ermittlungen zufolge lieferten sich die beiden Männer mit ihrem BMW 330 sowie Golf GTI gegen 17.45 Uhr auf der Feldstraße ein Rennen. Hierbei fuhren sie entlang einer rund 400 Meter geraden Strecke zwischen einem Schnellrestaurant sowie einem Wendehammer. Dabei versuchten sie sich bei hoher Geschwindigkeit zu überholen, wobei der BMW-Fahrer (21) auch augenscheinlich den Golf-Fahrer (19) abdrängte. Dies beobachten Zeugen und alarmierten über Notruf die Polizei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte zudem frische kreisrunde Reifenabriebspuren, sogenannte Donuts fest.

Falls weitere Zeugen das vermutliche Rennen am Samstag beobachtete haben, werden diese gebeten, ihre Beobachtungen an die Polizei in Minden unter der Rufnummer (0571) 8866-0 zu melden.

