Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Attacke auf 27-Jährigen beim Stadtfest: Ermittler suchen Zeugen

Lübbecke (ots)

Nach den Vorfällen auf dem Stadtfest in Lübbecke, bei denen es zu mehreren handfesten Auseinandersetzungen kam, dauern die Ermittlungen der Polizei weiterhin an. Insbesondere der Fall eines 27-jährigen Mannes aus Espelkamp beschäftigt die Ermittler, da das Opfer schwerwiegende Verletzungen erlitt.

So leidet der Mann nach wie vor unter den Auswirkungen der zahlreichen Schläge in sein Gesicht. Zudem ist der 27-Jährige aufgrund einer Fußverletzung noch mindestens vier Wochen arbeitsunfähig.

Wie seinerzeit berichtet, hatte sich der Espelkamper in der Nacht zu Sonntag, 18. August, zu Fuß auf dem Weg zum Taxistand am ZOB gemacht. Als er gegen 3.30 Uhr den Verbindungsweg entlang des Parkhauses West zwischen der Niedernstraße und dem ZOB benutzte, traf er auf eine aus zwei Frauen und drei Männern bestehende Gruppe. Als er diese Personen passiert hatte, sprang ihn einer der Männer unvermittelt von hinten an. Am Boden liegend schlug der Unbekannte massiv auf sein Opfer ein.

Die Ermittler bitten nun Zeugen, denen die Gruppe im genannten Bereich aufgefallen ist, sich bei ihnen unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

