POL-KI: 181116.1 Kiel: Waschmaschine setzte Wohnung in Brand

Kiel (ots) - Am Donnerstag, den 15.11.2018, um 12:43 Uhr kam es in der Scharnhorststraße in Kiel zu einem Wohnungsbrand im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Nach bisherigen Ermittlungen geriet eine Waschmaschine im laufenden Betrieb in Brand. Die Bewohnerin selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Eine Nachbarin wurde durch den ausgelösten Rauchwarnmelder auf den Brand aufmerksam und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Zusätzlich informierte sie alle weiteren Hausbewohner. Durch die schnelle Reaktion der Anwohnerin konnten alle Hausbewohner das Gebäude rechtzeitig verlassen. Es wurde niemand verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei scheint ein technischer Defekt brandursächlich zu sein. Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

