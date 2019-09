Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sachbeschädigungen an mehreren PKWs

Minden (ots)

Am Freitagmittag wurden die Einsatzkräfte zu einer Sachbeschädigung an Fahrzeugen in die Fischerallee gerufen.

Zeugen hatten von hier aus einen randalierenden Mann beobachtet, der mehrere Fahrzeuge in der Straße "Am Bahnhof Minden Stadt" beschädigte und sich anschließend in Richtung der Hermannstraße entfernte. Daraufhin verständigte man gegen 12.25 Uhr die Polizeileitstelle. Die eingesetzten Beamten trafen in der Hermannstraße daraufhin mit entsprechender Personenbeschreibung auf einen 26 Jahre alten Mindener und konfrontierten diesen mit den Beschuldigungen.

Durch die Einsatzkräfte konnten anschließend an insgesamt fünf in den Parkbuchten der Straße "Am Bahnhof Minden Stadt" abgestellten Fahrzeugen, darunter ein grauer Audi, ein weißer Renault und ein grüner Ford, ein blauer Hyundai sowie ein roter Renault, beschädigte Außenspiegel festgestellt werden. An einem der Autos war zudem die linke Fahrzeugseite mit einer langen Kratzspur versehen.

Nach erfolgter Personalienfeststellung leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen den 26-Jährigen ein.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell