POL-FR: Waldkirch-Kollnau: Unfall mit Traktor und PKW

Am Dienstagabend, den 21.01.2020, kam es, in Kollnau, an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/ Hauptstraße zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem PKW. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der andauernden Ermittlung. Es entstand an dem PKW ein hoher vierstelliger Sachschaden, der Traktor wurde nicht nennenswert beschädigt.Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

