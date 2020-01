Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, den 22.01.2020, um 00:35 Uhr, meldete ein Zeuge starke Rauchentwicklung und Flammen aus einer Garage in Waldkirch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verbrannte ein Anwohner Holzplatten in einem gemauerten Grill, was wohl außer Kontrolle geriet. Was genau verbrannt wurde und ob diese Handlung eventuell unzulässig war, klärt die Polizei.

