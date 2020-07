Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Erneut Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet

Ahaus (ots)

Nachdem am Donnerstag vergangener Woche Diebe an der Straße Bernsmannskamp zugeschlagen hatten, entwendeten nun Unbekannte in ähnlicher Weise an den Straßen "Scharfland" und "An der Umflut" fest verbaute Navigationsgeräte aus den Mittelkonsolen zweier 5er BMWs. Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangten, ist unklar. Die Tat im Wohngebiet Scharfland ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, 18.30 Uhr, bis Donnerstag, 09.00 Uhr. Die Tatzeit des zweiten Einbruchs konnte vom Geschädigten auf Donnerstag, 00.20 Uhr, bis 10.00 Uhr eingegrenzt werden. Ob die Taten zusammenhängen, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

