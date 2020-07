Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geländewagen flüchtet nach Unfall

Gronau (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer ist nach einem Unfall am Mittwoch in Gronau geflüchtet. Gegen 15.00 Uhr war ein 27-jähriger Autofahrer auf der Steinfurter Straße aus Richtung Epe kommend in Richtung Ochtruper Straße unterwegs. An der Kreuzung Steinfurter Straße/Borgwardstraße/Marie-Curie-Straße näherte sich parallel zu dem Gronauer ein schwarzer Geländewagen auf der Linksabbiegespur. Der Unbekannte fuhr dabei gegen das Fahrzeug des Geschädigten. Um weiteren Schaden zu verhindern, steuerte der Gronauer seinen Wagen nach rechts und beschädigte dabei einen Leitpfosten. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung Ochtruper Straße weiter. An dem flüchtigen Fahrzeug befanden sich nach Angaben des Geschädigten Kennzeichen aus Dortmund. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell