Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Straßenraub - Täter gesucht

Ingelheim (ots)

Sonntag, 07.06.2020, 22:20 Uhr

Der Nachhauseweg eines Jugendlichen aus Ingelheim endete am Sonntagabend mit Verletzungen und gestohlenem Geld. Gegen 22:20 Uhr war der 15-jähirge Geschädigte am Sonntagabend auf dem Weg vom Ingelheimer Bahnhof nach Hause, als er von einem ihm unbekannten jungen Mann verfolgt wird. Nach einigen Minuten spricht der junge Mann den Jugendlichen an und fragt nach dem Weg. Als sich die beiden im Bereich Mühlstraße Ecke Am Römergrab befinden, schlägt der unbekannte Täter dem Jugendlichen derart ins Gesicht, dass dieser zu Boden fällt. Hierbei fordert der Täter vom Geschädigten die Herausgabe des Geldbeutels. Der 15-Jährige kommt der Forderung nach, worauf der Räuber fußläufig in Richtung Bahnhof flüchtet. Der Täter soll laut Beschreibung ca. 18 - 22 Jahre alt und ca. 185cm groß sein. Er habe eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine Jeans getragen. Der Geschädigte erleidet leichte Verletzungen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

