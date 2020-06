Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Essenheim, 07.06.2020 - Obstdiebe auf frischer Tat ertappt

Essenheim (ots)

07.06.2020

Aufmerksame Fahrradfahrer melden am Sonntagnachmittag der Polizei auf dem Lerchenberg mehrere Obstdiebe in Essenheim. Dank der eingegangenen Hinweise kann die Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 3 an der Obstplantage mehrere Personen antreffen, die bereits drei Kilogramm Kirschen transportbereit in einem Fahrzeug verstaut haben.

Als Fahrer gibt sich den Beamten vor Ort ein 17-Jähriger, mit einer vorläufiger Fahrerlaubnis, zu erkennen. Da allerdings keiner der weiteren Anwesenden eine gültige Fahrerlaubnis vorweisen kann, kommt nun neben der Anzeige wegen Diebstahl, eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis auf den 17-Jährigen zu.

