Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Nach Parkplatzrempler geflüchtet

Ahaus (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro hat am Mittwoch ein unbekannter Fahrzeugführer in Ahaus-Wüllen verursacht. In der Zeit von 16.50 Uhr bis 17.20 Uhr hat sich der Unfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Andreasstraße ereignet. Beschädigte wurde ein schwarzer Van. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell