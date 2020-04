Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Auto prallt gegen Felsen - Fahrer leicht verletzt und unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 21.04.2020, ist ein alkoholisierter Autofahrer im Albtal auf der L 154 bei Tiefenstein gegen mehrere Felsen geprallt. Er selbst zog sich leichte Verletzungen zu, sein Beifahrer blieb unversehrt. Gegen 21:00 Uhr hatte der 26-jährige eine Kurve geschnitten. Als ihm ein Pkw entgegenkam, zog er seinen Wagen nach rechts und kam wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Straße ab. Das Auto kollidierte mit mehreren, als Schutzplanke dienenden Felsen. Der Fahrer verletzte sich leicht, eine sofortige medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Eine Alkoholüberprüfung ergab ca. 0,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell