Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Emmendingen

Waldkirch: Unfallflucht auf Parkplatz

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Mauermattenstraße beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag einen dort geparkten grauen Opel Corsa am linken Fahrzeugheck. Die Unfallzeit kann zwischen 18.20 Uhr und 18.34 Uhr eingegrenzt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf über 1000 Euro. Obwohl davon auszugehen ist, dass der unbekannte Verursacher den Unfall bemerkte, entfernte er sich von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor, möglicherweise haben Passanten jedoch das Geschehen beobachtet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldkirch unter Tel. 07681 4074-0 entgegen.

