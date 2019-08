Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Diebe bringen Leiter mit

Nach zwei Einbrechern sucht seit Dienstag die Giengener Polizei.

Ulm (ots)

Kurz vor 2 Uhr hörten Zeugen einen Alarm. Der kam von einer Tankstelle in der Bahnhofstraße. Wie die Polizei berichtet, hatten zuvor offenbar Unbekannte ein Fenster an dem Haus eingeschlagen. Um an das Fenster in vier Metern Höhe zu gelangen, brachten die Diebe eine Aluleiter mit. Den Einbrechern gelang es, aus dem Gebäude Zigaretten und Tabak zu stehlen. Damit flüchteten die Unbekannten wieder. Die Polizei ermittelt jetzt und sucht die Einbrecher. Dazu hofft auch auf Hinweise von Zeugen. Wie die Polizei bislang weiß, kamen die Unbekannten vor der Tat aus Richtung Margarete-Steiff-Straße und brachten die Leiter mit. Wer die Einbrecher vor der Tat oder auf der Flucht gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefon-Nr. 07322 96530 zu melden.

Vorbeugung: Die Polizei weiß, dass etwa die Hälfte der Einbrüche scheitern. Das bestätigt, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Tipps geben bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Giengen ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

