Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand einer Gartenhütte in Lörrach-Haagen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.04.20. gegen 23.35 Uhr, brannte im Bereich Röttelnweiler eine Gartenhütte ab. Die Feuerwehr Haagen war mit etwa 20 Einsatzkräften am Brandort. Die Hütte, in welcher sich vor allem Gartengeräte befanden, stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Das Polizeirevier Lörrach hat Ermittlungen eingeleitet und sucht unter Tel. 07621 176-0, Zeugen.

