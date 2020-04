Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz am Dienstagabend, 21.04.2020, auf der L 159 bei Bonndorf schwer an Schulter und Becken verletzt. Gegen 18:15 Uhr war der 23-jährige mit seiner Kawasaki im Steinatal in Richtung Bonndorf unterwegs, als er in einer Kurve von der Straße geriet. Vermutlich war er zu schnell. Er stürzte und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu. Er wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Am Motorrad wurde ein Schaden von rund 1500 Euro verursacht.

