Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 21.04.2020, gegen 16 Uhr, kam es in Müllheim in der Hauptstraße auf einem Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Fahrzeuglenkerin fuhr mit ihrem anthrazitfarbenen Mazda, auf dem großen Parkplatz gegenüber der Flora-Apotheke, aus einer Parklücke. Anschließend wollte sie gegenüber in eine freie Parklücke auf der östlichen Parkplatzseite (in Richtung Bürgerhaus) einparken. Hierbei beschädigte sie einen bereits dort geparkten schwarzen VW Bus. Anschließend entfernte sie sich mit ihrem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Müllheim unter der Tel.-Nr.: 07631/17880.

RM / DB

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Müllheim

Telefon: 07631/1788-153 oder -152

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell