Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Durstige Einbrecher gesucht

Celle (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in der Jägerstraße. Unbekannte brachen in einen unbewohnten "Partyraum" eines Garagenkomplexes ein. Von dort entwendeten sie mehrere Flaschen Alkohol.

Es könnte sein, dass es sich bei den Tätern um eine fünfköpfige Personengruppe handelt, die gegen 21:30 Uhr in Tatortnähe beobachtet wurden.

Wer weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Celle unter Tel.: 05141/2770 in Verbindung zu setzen.

