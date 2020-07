Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Marienstatue beschmiert

Velen (ots)

Auf ein Marienbildnis hatten es Unbekannte am Mittwoch in Velen abgesehen. Die Täter besudelten eine Prozessionsstelle am Heidener Landweg mit einer rötlichen Substanz. Abgespielt hat sich das Geschehen im Zeitraum zwischen 18.20 Uhr und 19.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

