Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer mit Schirm fährt gegen Streifenwagen

Bocholt (ots)

Der Schutz vor dem Regen nahm ihm die Sicht: Leichte Verletzungen hat ein 18 Jahre alter Radfahrer am Mittwoch in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Dazu war es gegen 13.35 Uhr auf der Victoriastraße gekommen: Der junge Bocholter war dort mit seinem Rad von der Annastraße kommend unterwegs - dabei hielt er einen aufgespannten Schirm in der Hand. Er prallte ungebremst gegen einen parkenden Funkstreifenwagen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 200 Euro.

Zusatz: Die Straßenverkehrsordnung schreibt Fahrzeugführern vor, dass die Sicht nicht beeinträchtigt werden darf. Dazu zählt je nach Halteposition auch ein aufgespannter Regenschirm.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell