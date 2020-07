Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall

Schöppingen (ots)

In den Grünstreifen gelenkt hat ein 32-Jähriger seinen Lkw am Dienstag in Schöppingen. Der Ochtruper war gegen 10.00 Uhr auf der Kreisstraße 28 aus Richtung Bürgerweg kommend in Richtung Diepenheimstraße unterwegs. Nach seinen Angaben kam ihm ein Sattelzug teilweise auf seiner Richtungsfahrbahn entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte er nach rechts und fuhr dabei gegen zwei Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Der Fahrer der weißen Zugmaschine mit Kühlauflieger setzte seine Fahrt in Richtung Bürgerweg fort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

