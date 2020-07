Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Berauscht gegen Baum gefahren

Gescher (ots)

Bei einem Wendemanöver fuhr am Dienstag ein 31-Jähriger berauscht in Gescher gegen einen Baum. Der Gescheraner hatte sich gegen 21.00 Uhr verfahren und eine Wendemöglichkeit in der Bauerschaft Tungerloh-Pröbsting gefunden. Auf einer Hofeinfahrt fuhr er schließlich rückwärts gegen einen Baum. Die zur Unfallaufnahme gerufenen Polizeibeamten hatten den Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum. Ein Atemalkoholtest ließ auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 0,12 Promille schließen. Ein Arzt entnahm Blutproben, um den Drogen- und Alkoholkonsum exakt nachweisen zu können. Den Führerschein des Autofahrers stellten die Beamten sicher. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 1.000 Euro.

