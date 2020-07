Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Wertsachen aus Autos gestohlen

Gescher (ots)

In zwei parkende Autos ist ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch in Gescher-Hochmoor eingebrochen. Im ersten Fall schlug der Täter die Scheibe in der Beifahrertür eines Fahrzeugs ein, das an der Straße "Am Sportplatz" gestanden hatte. Aus dem Inneren entwendete er eine Handtasche samt Bargeld und Papieren sowie ein Navigationsgerät. Der zweite Fall spielte sich an der Schulstraße ab: Dort erbeutete ein Unbekannter ein Portemonnaie samt Bargeld und Papieren. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut, keine Wertsachen im Wageninneren zurückzulassen. Ein Auto ist kein Tresor!

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

