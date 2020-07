Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Ackerfläche gerät in Brand

Rhede (ots)

Übergesprungen ist ein Feuer am Dienstag in Rhede auf einen Acker. Etwa ein Hektar Fläche geriet dabei gegen 15.30 Uhr am Schoomäkerweg in Brand. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Seinen Ausgangspunkt hatte das Geschehen auf einem angrenzenden Betriebsgelände genommen. Dort war ein Feuer entzündet worden, um Papierabfälle zu verbrennen. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 400 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell