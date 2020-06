Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Wegen Sachbeschädigungen auf der Suche nach Zeugen

Baden-Baden (ots)

Nach einer Serie von Sachbeschädigungen durch Graffitis in der Weststadt am Donnerstagmorgen, sind die Beamten des Polizeipostens Mitte auf der Suche nach Zeugen. Offenbar hatte am Donnerstag, mutmaßlich zwischen 1 Uhr und 8 Uhr, ein Unbekannter auf mindestens fünf Garagen in der Straße `Beim Weißen Weg´ in roter Farbe mehrere Symbole und Parolen an Garagenwände gesprüht. Im näheren Umfeld konnten die Beamten weitere Graffitis feststellen. So wurde auch ein Stromverteilerkasten in der Eisenbahnstraße, wie auch eine öffentliche Toilette am Busparkplatz ähnlich beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu dem noch unbekannten Sprayer geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07221 32172 an die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden Mitte.

