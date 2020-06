Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall - Fahrer hatte 2,7 Promille

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Büddenstedter Straße 10.06.2020, 16.30 Uhr

Ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einem Schwerverletzten, zwei stark beschädigten Fahrzeugen und einem Gesamtschaden von rund 16.000 Euro ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der Büddenstedter Straße.

Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr gegen 16.30 Uhr ein 53 Jahre alter Kraftfahrzeugführer aus dem Landkreis Helmstedt mit seinem Dacia Duster die Hötensleber Straße in Richtung Büddenstedter Straße. Beim Abbiegevorgang nach rechts in die Büddenstedter Straße kommt der 53-Jährige mit seinem Dacia nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stößt er gegen den am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Insignia einer 54 Jahre alten Fahrzeugbesitzerin aus Schöningen. Dadurch gerät der Dacia des 53-Jährigen nach links in Schieflage, fährt noch einige Meter auf zwei Rädern weiter und kippt letztendlich auf die linke Fahrzeugseite.

Eine Fahrzeugführerin, die sich zwei Fahrzeuge hinter dem Verunfallten befand, alarmierte umgehend Polizei und Rettungskräfte. Der 53-Jährige wurde vor Ort durch Rettungssanitäter erstversorgt und anschließend ins Klinikum nach Helmstedt verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die anschließende Überprüfung des Fahrers auf Fahrtauglichkeit ergab, dass der Fahrer des Dacia unter Alkoholeinfluss stand. Bei einer anschließenden Befragung räumte der 53-Jährige ein, vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben. Ein durchgeführter Schnelltest ergab 2,7 Promille. Daraufhin wurden dem 53-Jährigen zwei Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Schöningen war mit insgesamt 15 Kameraden vor Ort barg das Fahrzeug und unterstützte die Polizei bei der Straßensperrung.

