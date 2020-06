Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Grasleben: Wurde frühmorgendlicher Pflanzen-Diebstahl beobachtet?

Wolfsburg (ots)

Grasleben, Mittelstraße 04./05.06.20

Die Polizei Grasleben sucht Zeugen zu dem Diebstahl eines Lorbeerbaumes von einem Privatgrundstück in der Mittelstraße. Den Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat der Nacht zum Freitag, als unbekannte Täter vermutlich gegen 03.15 Uhr den etwa 150 cm hohen Stamm samt Blumentopf aus dem Vorgarten wegzogen. Eine Zeugin hatte zu diesem Zeitpunkt ein haltendes Fahrzeug bemerkt und wenig später ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen. Es sei möglich, so ein Beamter, dass der ca. 150 Euro teure Baum samt Pott zum Fahrzeug gezogen wurde. Daher hoffen wir auf weitere Zeugen. Beobachtungen bitte an die Polizeiwache unter Telefon 05357-992260.

