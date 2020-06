Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Grasleben: Unbekannte beschmieren Firmenfahrzeuge mit Holzschutzfarbe - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Grasleben, Helmstedter Straße 04./05.06.20

In der Nacht zum Freitag wurden in Grasleben zwei Firmenfahrzeuge mit Holzschutzfarbe beschmiert. Dabei entstand ein Schaden von rund 2000 Euro, so ein Beamter. Am Freitagvormittag entdeckte der Besitzer den Schaden an seinen beiden Fahrzeugen, einem Skoda Fabia und einem VW Polo. Beide Autos waren über Nacht unter einem Carport an der Helmstedter Straße Ecke Raiffeisenplatz abgestellt. Vermutlich wurden beide Pkw regelrecht mit der Farbe bekippt, so dass die Farbe über die Motorhaube auch auf das Pflaster lief. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Grasleben unter der Rufnummer 05357-992260 in Verbindung.

