POL-SO: Soest - Imbiss aufgebrochen

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 21:00 Uhr, und Montag, 09:45 Uhr, haben sich unbekannte Täter in der Straße Am Bahnhof gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss verschafft. Sie entwendeten Bargeld und eine Überwachungskamera. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

