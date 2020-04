Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Störmede - In Brand gesteckt

Geseke (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Lange Straße gerufen. Zwei Zimmer einer Jugendeinrichtung standen unter Rauch. Es entstand Gebäudeschaden in Höhe von etwa 20000 Euro. Eine Bewohnerin gestand, den Brand gelegt zu haben. (wo)

