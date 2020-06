Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200602.4 Brunsbüttel: Fahrzeug entwendet

Brunsbüttel (ots)

Am Pfingstwochenende ist es in Brunsbüttel zu einem Diebstahl eines hochwertigen Fahrzeugs vom Gelände eines Autohandels gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib des Wagens geben können.

Im Zeitraum von Samstag, 12.00 Uhr, bis Montagmorgen verschafften sich Unbekannte Zutritt zu dem Autohandel in der Eddelaker Straße. Von dem dortigen Gelände stahlen sie einen dunkelgrauen Volkswagen Amarok im Wert von knapp 50.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Verschwindens war der Wagen mit den Kennzeichen IZ-AE 4000 ausgestattet.

Zeugen, die zur besagten Zeit am Tatort verdächtige Machenschaften bemerkt haben, sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

