Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200602.1 Büsum: Pedelec entwendet

Büsum (ots)

Am Sonntag hat ein Unbekannter am Büsumer Bahnhof das Pedelec einer Frau entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Um 07.15 Uhr stellte die Geschädigte ihr E-Bike an den Fahrradständern am Bahnhof in der Heider Straße ab und sicherte das Zweirad mit einem Schloss. Als die Rentnerin am Abend gegen 19.15 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, war das Rad samt der daran befestigten Fahrradtaschen weg. Bei dem Bike hat es sich um ein weißes Rad des Herstellers Prophete im Wert von 800 Euro gehandelt.

Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib des Pedelecs nimmt die Polizei in Büsum unter der Telefonnummer 04834 / 95200 entgegen.

Merle Neufeld

