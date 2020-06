Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200601.6 Glückstadt: Trunkenheitsfahrt auf Motorroller

Glückstadt (ots)

Dank des Hinweises einer Zeugin hat die Polizei am Sonntag die Trunkenheitsfahrt eines Mannes mit seinem Motorroller in Glückstadt aufgedeckt. Der Beschuldigte musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen.

Gegen 18.45 Uhr alarmierte eine Frau die Polizei, nachdem sie einen Mann auf einer Vespa beobachtet hatte, der in der Flensburger Straße zunächst mit seinem Zweirad und anschließend zu Fuß in einem Baustellenbereich unterwegs gewesen ist. Die Polizei traf den 59-Jährigen schließlich ohne fahrbaren Untersatz an, er war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest bei dem Brunsbütteler ergab einen Wert von 1,82 Promille, worauf die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Seinen Roller musste der Beschuldigte erst einmal stehenlassen - er wird sich wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

