POL-OL: +++ Zwei Radfahrer bei Unfällen leicht verletzt +++

Am Montagmorgen kam es in Oldenburg zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Radfahrer leicht verletzt wurden:

Um 7.46 Uhr war der 47-jährige Fahrer eines Mitsubishi von der Auguststraße kommend auf der Ziegelhofstraße unterwegs. An der Einmündung in die Würzburger Straße missachtete er offenbar die Vorfahrt des von rechts kommenden 17-jährigen Radfahrers, so dass es zu einer leichten Kollision kam. Der Radfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. (1046157)

Nur wenige Minuten später ereignete sich auf der Carl-von-Ossietzky ein weiterer Unfall: um 7.50 Uhr bog eine 51-jährige Autofahrerin von der Carl-von-Ossietzky-Straße nach rechts auf einen Universitäts-Parkplatz ab. In der Parkplatz-Zufahrt kam es zum Zusammenstoß mit einem 41-jährigen Oldenburger, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs war. Der Radfahrer kam zu Fall und erlitt leichte Kopfverletzungen. (1046451)

Zeugen dieser Unfälle werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls am Montag (8.15 Uhr) hatte ein 30-jähriger Oldenburger mit seinem Fahrrad die Polizeidienststelle am Friedhofsweg aufgesucht, um hier seine Freundin abzuholen, die von der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen war. Der Mann fiel den Beamten durch seinen torkelnden Gang sowie seine undeutliche Aussprache auf. Der Test ergab, dass der Mann erkennbar unter Alkoholeinfluss stand: das Ergebnis betrug 2,83 Promille. Bei dem Oldenburger wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

