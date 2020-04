Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Freiburg im Breisgau - Niedereschach - Sulz am Neckar) Vermisstenfahndung nach 54-Jährigem vom Donnerstag beendet

Freiburg im Breisgau, Breisgau-Hochschwarzwald, Niedereschach, Sulz am Neckar: (ots)

Die am Donnerstag veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 54-jährigen Mann, der zuletzt mit einem schwarzen VW-Passat bei Niedereschach-Fischbach im Schwarzwald-Baar-Kreis gesehen wurde, ist beendet. Der Mann wurde noch am Donnerstag bei Sulz am Neckar im Landkreis Rottweil leblos aufgefunden. Von einem Fremdverschulden ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht auszugehen.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4572837

Rückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1018

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell