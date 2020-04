Polizei Bielefeld

POL-BI: Automatenaufbruch in einem Waschhaus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gellershagen - In der Nacht auf Montag, den 27.04.2020, brachen Unbekannte einen Münzautomaten in einem Waschhaus an der Jakob-Kaiser-Straße auf.

Die Täter betraten zwischen Sonntagabend, 22:00 Uhr, und Montagmorgen, 07:00 Uhr, den Waschsalon in der Nähe der Schloßhofstraße und machten sich an dem Münzgerät für die Waschmaschinen zu schaffen. Dabei beschädigten sie den Automaten und gelangten so an das Bargeld.

Beamte des Kriminalkommissariat 14 nehmen Hinweise zu dem Aufbruch unter der 0521-5450 entgegen.

