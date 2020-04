Polizei Bielefeld

POL-BI: Rüttelmaschine gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Unbekannte entwendeten zwischen dem 24.04.2020 und dem 27.04.2020 eine Baumaschine von einer Baustelle an der Straße Am Großen Holz.

Am Freitag stellten die Bauarbeiter die Maschine gegen 12:30 Uhr ab und befestigten sie mit einer Gliederkette an einem Radlader. Als sie die Rüttelplatte der Marke Wacker Neuson am Montagmorgen gegen 11:00 Uhr wieder benötigten, stellten sie fest, dass die Maschine gestohlen worden war.

Die Baustelle befindet sich in der Nähe der Straße Auf dem Niederen Esch.

Das Kriminalkommissariat 12 nimmt Hinweise unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell