Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Versuchtes Tötungsdelikt im Bielefeld Mitte - Festnahme einer 14-jährigen Tatverdächtigen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Einsatzleitstelle der Polizei erhielt am Sonntagabend, 26.04.2020, einen Notruf zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei weiblichen Jugendlichen in einem Reihenhaus am Lindenplatz. Dabei erlitt ein 15-jähriges Mädchen Stichverletzungen. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Mordkommission "Linde" ermitteln gemeinsam zu dem versuchten Tötungsdelikt.

Polizeibeamte waren gegen 20:35 Uhr zu einem Wohnhaus am Lindenplatz gerufen worden. Eine Anwohnerin hatte zwei Mädchen im Hausflur bemerkt, von denen eine schwer verletzt zu sein schien. Nach den ersten Erkenntnissen soll eine 14-Jährige ein 15-jähriges Mädchen mit einem Messer angegriffen und verletzt haben.

Die Schwerverletzte wurde vor Ort durch einen Notarzt und Rettungssanitäter medizinisch versorgt und im Anschluss in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Die Mediziner schlossen eine Lebensgefahr aus. Die 14-jährige Tatverdächtige wurde zum Polizeipräsidium gefahren und durch Beamte der Mordkommission vernommen.

Kriminalhauptkommissar Norbert Freier und sein Team haben gemeinsam mit der Staatanwaltschaft Bielefeld die Ermittlungen aufgenommen und gehen Hinweisen nach, wonach seit kurzer Zeit ein Streit zwischen den beiden Mädchen bestanden haben soll.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell