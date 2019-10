Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine für den Bereich Peine, für die Zeit vom 30.10.2019, 12 Uhr bis zum 31.10.2019, 10:30 Uhr

Körperverletzung Am 30.10.2019 gegen 12 Uhr kam es in Vöhrum in der Straße "Zum Eichholz" zu einer Körperverletzung. Durch zwei männliche Personen wurde das 31 Jahre alte Opfer mehrfach mit einer Gardinenstange geschlagen, so dass das Opfer Platzwunden am Kopf erlitt. Das Opfer wurde zur Behandlung in das Klinikum Peine gebracht.

Fahrraddiebstahl Zwischen Montag, 8.10.2019, 17 Uhr und Mittwoch, 30.10.2019, 17 Uhr, wurde in der Beethovenstraße ein Mountainbike im Wert von 50 Euro entwendet. Dieses war mit einem Seilschloss an den dortigen Fahrradständer angeschlossen.

