Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.10.2019 für den Bereich Salzgitter. -Zeugenaufruf-

Salzgitter (ots)

Radfahrerin wird bei Zusammenstoß verletzt. -Zeugenaufruf-

Salzgitter, Am Schölkegraben, 25.10.2019, 09:45 Uhr. Der unbekannte Fahrer eines Post-Auslieferungsdienstes soll beim Rangieren auf dem Gehweg die hinter seinem Fahrzeug fahrende 72-jährige Radfahrerin übersehen haben. Nach dem Zusammenstoß sei die Frau zu Fall gekommen und habe sich dabei verletzt. Der Verursacher habe sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

