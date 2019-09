Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 16-Jähriger auf frischer Tat beobachtet und festgenommen

Stuttgart-Stadtmitte (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Sonntagmorgen (01.09.2019) gegen 06:45 Uhr einen 16-Jährigen am S-Bahnhaltepunkt Stuttgart-Stadtmitte festgenommen. Die zivilen Beamten konnten den tatverdächtigen Mann zuvor dabei beobachten, wie er einem offenbar alkoholbedingt eingeschlafenen Reisenden unbemerkt das Smartphone aus dessen Hosentasche entwendete. Der Jugendliche wurde unmittelbar nach seiner Tathandlung gestellt und vorläufig festgenommen. Hierbei versuchte er sich mehrfach der Kontrolle zu entziehen, sodass er letztlich zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Der junge Mann mit ungeklärter Staatsangehörigkeit sollte im Anschluss auf das nahegelegene Polizeirevier verbracht werden. Hierbei wurden die Beamten durch einen weiteren Geschädigten angesprochen, welcher den festgenommenen Jugendlichen als mutmaßlichen Täter eines weiteren Diebstahls identifizierte. Nach Angaben des Reisenden war auch ihm kurz zuvor das Handy im Stuttgarter Stadtgebiet entwendet worden. Die Bundespolizei hat in der Folge die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen. Der wohnsitzlose 16-Jährige muss nun unter anderem mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, sowie des unerlaubten Aufenthaltes rechnen. Zeugen, sowie weitere etwaige Geschädigte, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

