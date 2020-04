Polizei Bielefeld

POL-BI: Mutmaßlicher Einbrecher durch die Polizei festgenommen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum - Polizeibeamte nahmen in der Nacht auf den 24.04.2020 einen Bielefelder fest, dem vorgeworfen wird, dreimal in ein Stiftungsgebäude am Herbergsweg eingebrochen zu sein.

Nach einem Hausfriedensbruch in der Nacht auf Freitag stellten die Beamten den 45-jährigen Mann. Bei seiner Festnahme führte der Mann Gegenstände aus den Einbruchdiebstählen mit sich. Zudem hatte er weitere Gegenstände bei sich, die nachweislich aus weiteren Eigentumsdelikten stammen, die dem Tatverdächtigen nun zugeordnet werden können. Aufgrund einer psychischen Erkrankung des polizeilich bereits hinlänglich bekannten Tatverdächtigen ordnete das Amtsgericht Bielefeld am 24.04.2020 seine geschlossene Unterbringung an. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den verschiedenen Straftaten des 45-Jährigen dauern an.

Erste Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4577402 Zweite Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4579636

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell